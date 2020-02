Sky – Napoli-Barcellona, biglietti rimborsabili per chi ha paura del Coronavirus

Soluzione possibile per le persone che non vogliono raggiungere lo stadio San Paolo questa sera

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli tende la mano ai tifosi. La paura del Coronavirus aumenta ora dopo ora visti i tanti casi in Italia e la gente ha timore anche di andare nei luoghi affollati, dove c’è più pericolo di prendere questo virus che sta mettendo il Mondo intero in ansia.



Secondo quanto rivela Sky, la società campana ha deciso di rimborsare il biglietto al tifoso che deciderà di non presenziare allo stadio questa sera, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, contro il Barcellona, per paura del Coronavirus.



Coloro che vorranno attuare questa soluzione, dovranno prima annullare il ticket e poi chiedere il rimborso. Infine, aspettare i tempi tecnici necessari per ricevere la cifra spesa per acquistare il tagliando.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI