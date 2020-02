56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ilaria D’Amico, in diretta su Sky Sport, ha dichiarato dopo la partita:

“Messi si è acceso solo in un’occasione, peccato che non abbia fatto gol perché è stata una giocata geniale che poi si è conclusa con un fallo in attacco. Anche se per noi che facevamo tifo per il Napoli è meglio così”