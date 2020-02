Napoli-Barcellona 1-1: gli highlights della partita.

HIGHLIGHTS NAPOLI BARCELLONA – Una partita attesissima dal popolo napoletano, la prima di Leo Messi nel tempio di Maradona. Questa sera al San Paolo è andata in scena Napoli-Barcellona. Un primo tempo di gran qualità per gli azzurri che riescono a passare in vantaggio grazie ad una splendida rete di Dries Mertens, costretto poi ad uscire nel corso della ripresa. I blaugrana riescono ad accorciare le distanze nel secondo tempo, complice Griezmann. Ritrovatisi in dieci dopo l’ammonizione di Vidal, non riescono a fare di meglio. Il match termina in parità sull’1-1.

Rosso per Vidal, gesto di sfida alle tribune

Vidal ha rimediato una doppia ammonizione seguita da un’espulsione. All’uscita dal campo è stato subissato dai fischi dei supporters azzurri. Il calciatore ha ricambiato con un gesto di sfida lanciando uno sguardo verso le tribune.

Napoli-Barcellona, il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme (34′ st Allan), Zielinski; Callejòn (29′ st Politano), Mertens (9′ st Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Hysaj, Elmas. Allenatore: Gattuso

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué (48′ st Lenglet), Umtiti, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Rakitic (11′ st Arthur); Vidal; Griezmann (43′ st Ansu Fati), Messi. A disposizione: Neto, Puig, Araujo, Akieme. Allenatore: Setièn

ARBITRO: Brych (Ger)

MARCATORI: 30′ pt Mertens (N), 12′ st Griezmann (B)

NOTE: Espulso Vidal (B) per doppia ammonizione al 44′ st. Ammoniti: Insigne, Mario Rui (N); Busquets, Messi, Griezmann (B). Recupero: 1′ e 5′.

