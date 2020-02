Giuntoli: “Sarà un Napoli di alto livello, Gattuso si è comportato da vero condottiero! Insigne? Speriamo stasera lasci il segno”

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita di Napoli-Barcellona:

“Diciamo che per il cuore dei napoletani di extraterrestre ce n’è stato uno ed è stato Diego, Messi è uno dei più grandi degli ultimi periodi, sono d’accordo anche nel ricordare Pelé.

Stasera ci sarà un napoli molto concentrato, che vuole dare seguito a una Coppa Campioni di altissimo livello e che quindi farà una partita di altissimo livello.

Come vive il presidente questa situazione? Quando una squadra riesce a fare grandi risultati e picchi così alti e poi così bassi questo fa arrabbiare, ma fa parte del gioco. Quest’anno non abbiamo trovato continuità, speriamo tale situazione possa smentirsi a fine stagione.

La chiave di questi ultimi risultati? Un maggiore equilibrio e un buon modulo più congeniale per tanti di loro. La squadra l’ha preso molto bene, Gattuso si è comportato da vero condottiero dando linee precise. In questo momento tutti lo stanno seguendo e i risultati si vedono!“

Il ds del Napoli ha parlato anche ai microfoni di Mediaset:

“Iniziamo con i sogni piccoli, cominciamo dalla partita di stasera. Messi è un campione ma ora siamo concentrati sulla gara, vogliamo fare una grande partita. Gattuso? Sono molto emozionato ma è un ragazzo che la vive molto serenamente, vive intensamente la settimana. La domenica, prima delle gare, è sereno. Per vincere dovremo fare una grande partita per noi stessi, per il pubblico. Non dobbiamo sbagliare niente. Insigne? Sempre stato determinante, è un grande calciatore, non dimentichiamo che è un punto fermo della Nazionale. Speriamo stasera possa lasciare il segno“.