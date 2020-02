Gattuso su Mediaset: “Ci hanno palleggiato in faccia ma non ci hanno mai imbucato. Rammarico per le occasioni fallite”

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Napoli e Barcellona, l’allenatore azzurro Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 5. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è rammarico, non è un caso che abbiano avuto una sola occasione. Ci hanno palleggiato in faccia, ma era un possesso palla sterile. Non sono riusciti praticamente mai a fare un’imbucata. Dispiace, perchè ci siamo fatti fregare solo sull’azione del gol. Maksimovic e Manolas potevano scivolare un po’ meglio, ma ci sta. Il vero rammarico sono le tre palle gol fallite. Ora la testa va al campionato e alla Coppa Italia. A Barcellona la chiave sarà giocare qualche metro più avanti. Concettualmente si dovrà preparare la stessa partita, ma si dovrà modificare un po’ la lunghezza della squadra. Se ‘è passata a nuttata’? Non possiamo fidarci. Questa squadra al momento ha bisogno di sentire il fiato sul collo. Dobbiamo riuscire a lavorare con serietà e tranquillità. La qualità della rosa è molta, bisogna far lavorare la squadra con grande tranquillità”.

