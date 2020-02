Napoli Barcellona – Espulso Vidal, doppia ammonizione per lui: salterà il ritorno così come Busquets

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del 50′ di gioco di Napoli-Barcellona, Sergio Busquets è entrato in ritardo su Dries Mertens, commettendo fallo. L’arbitro Brych lo ha ammonito, lo spagnolo era diffidato e quindi salterà il match di ritorno. Busquets era già stato graziato in due occasioni nel primo tempo, in cui per due volte aveva rischiato l’ammonizione.

Salterà il ritorno anche Arturo Vidal. Il cileno ha ricevuto una doppia ammonizione in pochi secondi da parte dell’arbitro. Il primo giallo è arrivato per un intervento in ritardo su Mario Rui. Poi proprio tra Vidal ed il portoghese del Napoli c’è stato un confronto ravvicinato, testa a testa: l’arbitro ha ammonito entrambi. Per Vidal dunque doppio giallo e cartellino rosso.

