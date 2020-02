Barcellona, conferenza Setien: “Buon risultato, il Napoli ha difeso bene: quando attaccava avevo paura”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il tecnico del Barcellona, Quique Setién è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Barcellona:

“La cosa giusta è che in fase offensiva è stato difficile trovare spazi, soprattutto nel primo tempo. Al centro era difficile trovare la linea del passaggio. Nella fase difensiva dovevamo aiutarci di più perchè il loro laterale sinistro era forte, giocava bene.

Il risultato è buono, ci è costato. Abbiamo avuto il controllo ma nel primo tempo hanno difeso bene. E’ mancata concentrazione e lucidità. Attraversare la difesa del Napoli non è stato facile, nella ripresa è stato più semplice, c’erano più spazi. Loro si sono aperti, hanno messo pressione e noi abbiamo voluto fare più male. Il Napoli ha fatto una buona partita, non è stato facile. Il pareggio va bene per il ritorno.

Avremo più opzioni in casa, è difficile che una squadra possa difendersi per così tanto tempo come ha fatto oggi il Napoli. Con la mia rosa si può vincere, abbiamo perso due giocatori importanti nel ritorno ma ne recupereremo altri. Io ho molta fiducia nel fatto che bisogna guardare le cose con ottimismo. Siamo ottimisti e pensiamo positivo, non possiamo lamentarci prima che ci facciano del male.

Vidal? Non ho visto bene cosa è successo. E’ stato severo l’arbitro, questa situazioni si verificano più volte. Il cartellino ok, il rosso è stato eccessivo. E’ vero anche che si sono momenti di nervosismo, di tensione. Perdiamo un giocatore importante che poteva aiutarci ma cercheremo altre soluzioni.

Credo che il risultato è giusto, dobbiamo dare valore al lavoro ed alla difesa del Napoli ma il Barcellona ha controllato bene tutta la partita. Abbiamo trovato il gol. Il risultato è giusto, è stata una partita equilibrata e dello stesso livello. Abbiamo giocato partite complicate, a Bilbao, in Coppa, penso che la squadra quando gioca in una fase eliminatoria ha un’attenzione in più che forse in campionato non ha. Oggi, dopo aver marcato il primo goal, la squadra ha avuto una reazione buona, ha tenuto il controllo. Avevo paura quando il Napoli attaccava. Spero nella partita di ritorno di fare qualcosa in più.