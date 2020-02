On. Spadafora: “Serie A, in sei regioni i match si disputeranno a porte chiuse”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il ministro Vincenzo Spadafora ha rilasciato alcune dichiarazioni relative al prossimo turno di Serie A ai microfoni del Tg2. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le partite di Serie A saranno disputate a porte chiuse nelle regioni in cui vige il divieto di manifestazioni sportive a causa del coronavirus. Sono già attivi i provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima. Inizialmente tali provvedimenti erano attivi solo per Lombardia, Veneto e Piemonte, attualmente tale decreto è stato allargato anche a Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. In queste regioni è in vigore quindi il divieto di attuare manifestazioni sportive, per alcuni eventi però è stata concessa la possibilità di svolgere tali manifestazioni a porte chiuse. Il provvedimento non è stato esteso alle altri regioni italiane perchè non sussistono le condizioni per prendere misure drastiche”.

