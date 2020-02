PRIMAVERA – Pareggio pirotecnico per il Napoli: con la Roma finisce 3-3! (CLASSIFICA)

Notizie Napoli, il resoconto del match della Primavera contro la Roma

NOTIZIE NAPOLI – È appena terminata la gara della Primavera del Napoli che ha portato via un punto prezioso dal difficile campo della Roma. Gli azzurrini di mister Angelini hanno infatti pareggiato per 3-3 in trasferta con i giallorossi, al termine di una partita al cardiopalma.

A passare in vantaggio era stata la Roma con le reti di Trasciani e Calafiori. La reazione del Napoli è arrivata nel primo tempo grazie alle reti di Vianni (doppietta, ndr) e Labriola, che hanno ribaltato il punteggio. Ad inizio ripresa i giallorossi hanno però trovato il pari con Galeazzi.

Entrambe le squadre hanno avuto occasioni per vincere, ma il risultato non è più cambiato. Punto prezioso per il Napoli che abbandona momentaneamente l’ultimo posto della classifica.

ECCO LA CLASSIFICA:

