Modugno: “Fabian ha gli occhi di Real, Barcellona e City puntati addosso: Guardiola ha un fascino irresistibile”

NEWS NAPOLI CALCIO – Il giornalista di Sky, Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì, in diretta su Canale 8. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli non dà più la sensazione di essere ammalato, è però ancora convalescente. Il problema che rimane è quello dei blackout mentali, più che tattici. La squadra ora sa stare in campo e sa cosa vuole, se riesce ad alzare il ritmo è una squadra che vince. Gattuso sta concedendo un riconoscimento ai giocatori che hanno cambiato marcia prima degli altri. Per questo motivo si stanno vedendo tanto in campo Fabian, Demme, Zielinski e non Allan. Il Napoli non ha attaccanti in grado di far salire la squadra, Mertens e Milik non ci riescono. Per questo motivo sarà importante uscire palla al piede. Il Napoli dovrà essere molto corto, Callejon e Insigne sugli esterni dovranno sacrificarsi molto”.

“Demme sarà molto utile, sia in fase di impostazione sia in fase di interdizione. Fabian? Barcellona, Real Madrid e Manchester City lo cercano da tempo. Guardiola ha un fascino irresistibile, ma l’esclusione del City dalla Champions influirà molto sul mercato. Mertens ha una rabbia interiore incredibile: vorrei avesse dieci gol i meno, così da avere la fame di raggiungere Hamsik per più tempo. Insigne al Barcellona? A suo tempo mi arrivarono riscontri, poteva esserci qualcosa”.

