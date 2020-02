Messi al Napoli? Piqué: “Mai dire mai, è padrone del suo destino”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Durante la conferenza stampa di vigilia, a Gerard Piqué è stato chiesto di un’eventualità (molto remota) che Messi giochi a Napoli non da avversario. Il difensore ha risposto così:

“Mai dire mai, non si sa mai nel calcio. Leo è padrone del suo destino, ma mi auguro possa concludere la stagione al Barcellona”.

Se ho parlato con Messi delle emozioni che potrebbe provare per la prima volta al San Paolo? Non ci ho parlato ma sicuramente sarà contento di giocare in uno stadio con così tanta storia alle spalle.