Gattuso sulla squadra: “Fabian? Tutti mi hanno dato tanto, ma bisogna ragionare in gruppo. Lozano? Adesso non trova spazio”

Gattuso in conferenza stampa parla dei giocatori del Napoli

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gennaro Gattuso in occasione della conferenza stampa tenutasi alla vigilia di Napoli-Barcellona, rilascia alcune parole sui suoi giocatori. Ecco quanto evidenziato:

“Insigne è un giocatore importante, oltre alla tecnica ha capacità organica. È molto intelligente tatticamente, è il capitano e deve migliorare in questo. Parlare poco e fare più dal punto di vista della leadership. Dal punto di vista tecnico e tattico è un grande giocatore.

Fabian protagonista? Tutta la squadra, anche Hysaj mi ha dato tanto, Mario, Zielinski, poi Fabian. Lo dicevo a chi si lamentava, io gli dicevo che è un giocatore forte, ma bisogna ragionare di squadra.

Lozano in cosa deve migliorare? Sto facendo delle scelte, ora deve lavorare per farsi trovare pronto, anche altri giocatori importantissimi non stanno giocando. Oggi faccio delle scelte, cerco altre caratteristiche ed ora non trova spazio”.

LA FIDUCIA DI GATTUSO NELLA SQUADRA DEL NAPOLI

“Ho sempre avuto fiducia, all’inizio ho sottovalutato delle cose negative per come volevo giocare io, ci ho messo del mio e l’ho già detto, sottovalutando i problemi difensivi, dando troppo campo, ora siamo migliorati su questo, compattezza, lavoro collettivo, tanti di voi parlate di brutta gara a Brescia, ma nella storia del Napoli c’è sempre stato questo problema con le piccole, prima di me, sento discorsi da bischeri sulle provinciali, ma noi dobbiamo continuare, poi piace o meno, non ci preoccupa”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI