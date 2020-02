Di Marzio lancia la provocazione: “Al Sud non ci sono focolai, perchè non giocare in Sicilia o Calabria, anziché a porte chiuse?”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto Gianni Di Marzio. Il dirigente ed opinionista sportivo, ha commentato la decisione del governo di far disputare alcune partite di campionato a porte chiuse, lanciando una provocazione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ma se, ad esempio, non ci sono focolai in Sicilia o in Calabria, perchè non far giocare lì le partite? Ci sono stadi che comunque hanno una capienza elevata, anche da 30mila o più persone. Sarebbe una soluzione per non far disputare partite di Serie A senza pubblico, a porte chiuse”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI