Chiariello: “Domani non ci sarà il 12° uomo, mancheranno i ragazzi della Curva B. La squadra dovrà essere pronta ad azzannare”

Chieriello dice la sua alla vigilia di Napoli-Barcellona

Umberto Chiariello è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show con il suo EditoNuovo. Di seguito quanto evidenziato:

NAPOLI-BARCELLONA SENZA I TIFOSI DELLA CURVA B

“Napoli-Barcellona si gioca ed il pubblico sarà quello delle grande occasioni, ma non quello giusto, perché mancheranno i ragazzi della Curva B. Non trovo giusto si sia persa l’occasione per poter trovare un avvicinamento tra le parti, si poteva trovare un’intesa, una politica attenta, un prezzo accettabile e oggi staremmo parlando del 12° uomo. Saranno i ragazzi del Napoli a dover caricare l’ambiente cercando di dovercela mettere tutta contro uno squadrone.

Messi ha segnato 4 gol sull’ultima vittoria dell’Eibar per 5-0, ma oltre lui c’è una rosa pazzesca. Gattuso vorrà una squadra che sia un pugno di bucanieri, pronti ad azzannare e ripartire. Se il Napoli saprà farlo, la partita è da giocare”.

