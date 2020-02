Caressa: “Insigne corre moltissimo, sta aiutando anche in difesa. Per battere il Barcellona c’è una sola chiave”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Fabio Caressa, co-direttore di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Messi non è attivo per tutti e novanta i minuti. Nel corso delle partite del Barcellona, lui cerca la posizione ed aspetta il pallone. Una volta ricevuta la palla, si attiva e la scarica, con l’obiettivo di andarla a riprendere. Insigne con Gattuso sta correndo moltissimo, aiutando anche in fase difensiva. La chiave per battere il Barcellona sono le due ali: invece di cercare l’uno contro uno largo, dovranno venire più stretti in mezzo al campo”.

