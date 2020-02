Alvino: “L’ambiente Napoli è sereno, non credete a chi dice il contrario! Ottimo lavoro di De Laurentiis e della società”

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Le parole di Alvino sembrano una risposta chiara a Tuttosport, che nell’edizione odierna ha parlato di una forte tensione in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La questione delle multe è cristallizzata al 5 di novembre, non c’è stata alcuna novità particolare. I calciatori conoscono bene la situazione, che non ha alcun impatto sulla vita quotidiana. L’atmosfera in casa Napoli è serena, la società e De Laurentiis stanno lavorando per distendere i toni. Non credete a chi sostiene il contrario”.

