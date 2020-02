SKY – Forma fisica non ancora ottimale, Gattuso pensa di schierare Allan a gara in corso contro il Barcellona

Notizie Napoli, possibile esclusione di Allan nel match contro il Barcellona

Ancora dubbi di formazione per Rino Gattuso in vista del match di Champions League tra Napoli e Barcellona. Chi potrebbe ritrovare spazio è Allan, rientrato in gruppo dopo l’esclusione per scarso impegno.

Il centrocampista – riferisci Sky Sport – non dovrebbe partire titolare, ma probabilmente lo si vedrà in campo a partita in corso. La forma fisica non ancora ottimale del brasiliano dovrebbe incidere su questa scelta.

