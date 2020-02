Rinnovo Gattuso, il Mattino: ADL potrebbe proporgli di prolungare fino al 2022

Gattuso potrebbe prolungare fino al 2022.

Gennaro Gattuso si sta imponendo in azzurro, dopo un arrivo con permanenza incerta, in quanto considerato solo un traghettatore, sembra proprio che abbia convinto in positivo Aurelio De Laurentiis. Secondo l’edizione odierna del Mattino pare infatti che il patron stia valutando di proporgli un rinnovo.

Gattuso ha firmato un contratto che lo legherà in azzurro fino a giugno del 2021, ma se dovesse continuare così potrebbe essere chiamato a rinnovare per un altro anno.

