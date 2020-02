FOTO – L’ex arbitro Marelli rivela: “Il rigore in Brescia-Napoli non andava assegnato! Vi spiego perché”

Notizie Napoli, l’interpretazione dell’arbitro Marelli sul rigore assegnato contro il Brescia

NOTIZIE NAPOLI – L’ex arbitro Luca Marelli, attraverso un post sul proprio account Facebook, ha spiegato come il rigore concesso al Napoli contro il Brescia non andasse in realtà assegnato:

“Nel primo minuto del secondo tempo, Politano allarga verso sinistra, il pallone viene recuperato da Elmas che, al momento del passaggio, è in posizione di fuorigioco. Elmas recupera il pallone precedentemente passato da Politano e continua la medesima APP (attacking phase possession). Il pallone, dopo 18 passaggi, giunge a Insigne che effettua il cross verso il centro dell’area, deviato irregolarmente da Mateju. Sono passati 30 secondi circa dal primo passaggio di Politano e il Brescia non ha mai toccato palla. L’APP è la medesima e si doveva tornare all’inizio dell’azione. Il Var Chiffi mostra solo il contatto braccio/pallone ignorando la posizione di Elmas“.

