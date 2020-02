FOTO – La Roma straccia il Lecce e rivede la Champions: il Napoli torna a meno sei

La Roma batte il Lecce e sogna la Champions

ULTIME NOTIZIE – La Roma passa in casa contro il Lecce e batte per ben quattro reti a zero i salentini allo Stadio Olimpico chiudendo momentaneamente questa anomala giornata di Serie A.

I padroni di casa passano in vantaggio al 13′ con Under e raddoppino sullo scadere della prima frazione di gioco grazie a Mkhitaryan. Nella ripresa a chiudere i giochi ci pensa il solito Edin Dzeko al 69′. All’ottantesimo ai marcatori si aggiunge anche Aleksandar Kolarov.

Con questa vittoria i giallorossi si avvicinano alla zona Champions occupata dall’Atalanta che dovrà recuperare la partita contro il Sassuolo e si allontana dall’assalto del Napoli.

