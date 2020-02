Brescia-Napoli, Gattuso era una furia: parole dure e calci agli armadietti per scuotere la squadra

Brescia-Napoli, Gattuso era una furia all’intervallo.

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La partita contro il Brescia è stata siglata dal successo azzurro, ma i 3 punti non sono stati facili da conquistare. Azzurri in difficoltà soprattutto nel primo tempo, che si è concluso con il vantaggio dei padroni di casa per 1-0. La ripresa del Napoli nel prosieguo della gara è stata influenzata anche dal temperamento del suo tecnico, come dimostrato all’intervallo. A riportare il retroscena è l’edizione odierna del Mattino.

Gattuso è colui che ha probabilmente dato la svolta più tangibile alla gara. Era una furia, non solo con le parole ma anche con i gesti. Nel corso dell’intervallo ha preso a calci qualsiasi cosa gli capitasse a tiro nello spogliatoio. A fine gara era persino dolorante a un piede. In certi casi i fatti superano l’efficacia delle parole, la rabbia del tecnico deve aver smosso gli animi degli azzurri che sono tornati in campo carichi per conquistarsi la vittoria.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI