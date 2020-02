Allarme Coronavirus, verso Napoli-Barcellona: check medico per Messi e tutta la squadra a Capodichino!

Ultimissime Calcio Napoli, disposto un check medico per il Barcellona a Capodichino a causa dell’allarme Coronavirus

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – Misure cautelari per il Coronavirus anche per il Barcellona. Il club blaugrana, che domani sbarcherà in Italia per il match di Champions League contro il Napoli di martedì sera, dovrà effettuare un check medico dopo l’arrivo a Capodichino.

A riferirlo è ESPN: i componenti del Barcellona dovranno effettuare un controllo della temperatura corporea e, in caso di temperatura alta, ulteriori test in ospedale. Sono queste le linee guida stabilite dalle autorità sanitarie italiane con il governo in prima linea per combattere la diffusione del virus.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI