Barcellona, ci sono i convocati per il Napoli: out Jordi Alba, Suarez e Sergi Roberto. C’è Braithwaite, ma non potrà giocare

IL BARCELLONA RENDE UFFICIALE LA LISTA DEI CONVOCATI PER SFIDARE IL NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In vista della gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli, il Barcellona comunica la lista dei convocati tramite Twitter.

Tra questi 21 giocatori non figura il nome del terzino sinistro Jordi Alba per infortunio, così come Suarez, Dembelé e Sergi Roberto. È presente il neoacquisto Braithwaite, che però non potrà essere utilizzato (non è il lista Champions, ndr).

LA LISTA COMPLETA:

PORTIERI: Ter Stegen, Neto, Inaki Pena.

DIFENSORI: N. Semedo, Piqué, Lenglet, Umtiti, Junior Firpo, R. Araujo, Akieme.

CENTROCAMPISTI: Rakitic, Busquets, Arthur, F. De Jong, Vidal, Riqui Puig.

ATTACCANTI: Messi, Griezmann, Braithwaite, Ansu Fati, Collado.

ECCO IL TWEET

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI