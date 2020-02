ADL pazzo di Tonali, il Mattino: offerta da 45mln, secco ‘no’ del Brescia e appuntamento ad aprile. I dettagli

Joan Gaspart a radio Kiss Kiss Napoli.

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Martedì il Napoli affronterà il Barcellona al San Paolo, sarà una notte stellare per aggiudicarsi il prosieguo della partecipazione alla massima competizione europea. Joan Gaspart, ex presidente blaugrana, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Per i napoletani sarà speciale vedere Messi al San Paolo, per i catalani un po’ meno visto che sono abituati a vederlo. I napoletani dovranno sperare che Messi non viva la sua miglior notte. Caos Barcellona? Conoscendo i calciatori del Barcellona loro saranno concentrati sul campo. Tutto quello che accade è una tempesta in un bicchier d’acqua, conta il campo ed arriverà al match contro il Napoli nella miglior condizione”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI