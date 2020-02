CdS – Real Fabian! Gol-vittoria contro il Brescia, lo spagnolo si candida come l’anti-Barça

Elogio del Corriere dello Sport per Fabian Ruiz, ricordando il Real Madrid

Oggi il noto quotidiano nazionale Corriere dello Sport ha elogiato in maniera peculiare lo spagnolo Fabian Ruiz, autore della rete che ha regalato la vittoria per 1-2 contro il Brescia al Rigamonti, accostandolo nel nome al Real Madrid (che lo adora e desidera sul mercato) in contrapposizione ai futuri avversari del Napoli. Il centrocampista azzurro, con una buona prestazione e un gol da incorniciare, si candida per un posto da titolare, nell’imminente sfida di Champions, contro il Barcellona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sulla strada della continuità, di un nuovo percorso, di una nuova identità, il Napoli conquista la sesta vittoria nelle ultime sette partite, la seconda con la firma, da cineteca, di Fabian Ruiz che aveva già deciso la semifinale di Coppa Italia con l’Inter, e si propone, da spagnolo, come l’anti-Barça“.

