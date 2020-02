GLR – Mino Raiola a Napoli la settimana prossima: si discuterà il futuro di Lozano

Sarà presto a Napoli l’agente Mino Raiola per discutere sul futuro di Lozano in azzurro

Mino Raiola, noto procuratore anche di alcuni dei migliori calciatori del pianeta, la settimana prossima arriverà a Napoli. Lo rende noto il portale web GonfiaLaRete.com, l’agente di Lorenzo Insigne, Kostas Manolas e Hirving Lozano arriverà alle pendici del Vesuvio: magari per assistere al grande match di Champions League Napoli-Barcellona, ma soprattutto per ritrovare alcuni suoi assistiti e, soprattutto, per parlare con Lozano.

L’attaccante messicano non rientra nei piani di mister Gattuso, gioca pochissimo e non al meglio delle sue potenzialità col nuovo tecnico. Nel frattempo, prima del suo arrivo a Napoli, pare che Raiola stia consigliando a El Chucky di mantenere la calma, senza farsi prendere dalla frustrazione del momento, per arrivare a comprendere la situazione e decidere quale potrà essere il risvolto della vicenda migliore.

