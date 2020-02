Napoli-Barcellona, si va verso il sold-out! La società invita i tifosi ad anticipare l’ingresso

Ingresso allo stadio anticipato alle ore 17:00

Secondo quanto riferito dal sito ufficiale del Napoli, il match contro il Barcellona vedrà un San Paolo pronto a ruggire per tutti i novanta minuti. Martedì è previsto il sold-out, gli unici tagliandi rimasti sono pochissimi e acquistabili solo per determinati settori inferiori.

I tornelli apriranno alle ore 17:00 per favorire l’ingresso anticipato dei tifosi azzurri e per evitare così un’esagerata affluenza di gente. Si ricorda, infine, che per accedere allo Stadio sarà necessario presentare un valido documento di identità, unitamente al titolo di accesso.