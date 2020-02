Napoli-Barcellona: azzurri in ripresa, blaugrana in caduta libera. Il “Barça-gate” è un assist agli ottavi di Champions

Perché, secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli può e deve battere il Barcellona

Nella sua edizione odierna, il noto quotidiano della Gazzetta dello Sport ha denotato segnali positivi per il Napoli in vista del prossimo difficilissimo match di Champions League contro il Barcellona. Azzurri in ripresa, blaugrana in caduta libera, e così la Rosea quasi impone ai ragazzi di Gattuso di dare tutto nel match che arriva – forse – in un momento storico perfetto. Ecco quanto evidenziato del pezzo dalla nostra redazione:

“Mentre il Ringhio lavora per riprendere quota con molta fatica, sul Barça sta per scatenarsi la tempesta perfetta. Il monsone prende corpo in Arabia Saudita, dove i blaugrana vanno a giocare la Supercoppa di Spagna. In semifinale dominano l’Atletico, però il Cholo rimonta e vince sul traguardo. Salta tutto. Via il tecnico, l’onesto Valverde. In panca arriva un semisconosciuto Quique Setien, dopo il ‘no’ di Xavi“.

“Progressivamente, la situazione precipita, con dichiarazioni pubbliche di guerre interne (tipo il botta-risposta tra il ds Abidal e Messi) con colpi bassi, con la perdita del primato in classifica, con altre faide striscianti fino all’ eruzione del “Barça–gate“. Il mondo blaugrana è abituato a farsi male. Stavolta di più“.

“Il Barça–gate può funzionare – indirettamente – come assist per il Napoli? Certo che sì, la squadra è in mezzo a un guado: fragile in difesa, fatica a segnare e ha gli uomini contati (nonostante l’ avventuroso acquisto di un attaccante improbabile come Braithwaite). Messi sembra rassegnato: dice che questo Barça non ha le qualità per vincere la Champions“.

