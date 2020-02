Malagò: “Lo sport deve fermarsi nelle zone in cui ci sono casi certi di coronavirus”

Malagò ha parlato del coronavirus coinvolto negli sport

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni dei colleghi di SkySport rilasciando alcune dichiarazioni sul coronavirus che nelle ultime ore sta allarmando anche lo sport:

“Se un sindaco stabilisce una determinata ordinanza lo sport deve adattarsi. Io sono in contatto con diverse autorità che hanno il dovere di prendere provvedimenti. Se ci sono competizioni in luoghi che sono coinvolti in casi di coronavirus è opportuno che anche lo sport si fermi!”.