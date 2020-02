Cori contro i napoletani, la Curva Nord del Brescia: “Il nostro era uno sfottò goliardico, chiediamo scusa”

Il tecnico del Barcellona ai microfoni di Marca.

Quique Setién, allenatore del Barcellona, è intervenuto al termine della vittoria per 5-0 ai danni dell’Eibar. Il tecnico ha parlato anche dell’imminente sfida contro gli azzurri, che si disputerà martedì sera al San Paolo. Queste le sue parole ai microfoni di Marca:

“Come vedo la squadra in vista del match col Napoli? Ci sono sempre cose da migliorare, ma la vedo bene. Abbiamo fatto una partita di cui avevamo bisogno, con i quattro gol di Messi”.

“Stavamo aspettando una partita come questa, in cui le cose andavano bene sin da subito. I tre gol al termine di primo tempo ci hanno facilitato le cose. Messi? Fa queste cose da 14 anni e continuerà a farlo. È una garanzia per chiunque”.

