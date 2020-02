Cellino sui cori: “Lasciateli perdere, evitiamo altre polemiche. Ci sono più napoletani a Brescia che altrove”

Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato a Radio Kiss Kiss Napoli, alcune dichiarazioni in merito ai Cori contro Napoli e i napoletani

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo i cori contro Napoli e i napoletani, partiti da alcuni tifosi bresciani nell’anticipo di Serie A andato in scena venerdì sera.



Cellino ha minimizzato sui cori dei supporters della sua squadra, chiedendo di non alimentare ulteriori polemiche. Queste le sue parole:



“Lasciateli perdere, non meritano attenzione. Sono delle fesserie alle quali volete fare subito risvolti polemici, evitiamo di creare altre polemiche. Tra me e De Laurentiis c’è una sana amicizia e rispetto reciproco, è quello che mi interessa. Io vivo la metà dell’anno a Brescia, ci sono più napoletani qui che altrove. Ho anche dei dipendenti napoletani”.