Barcellona-Eibar, poco turnover per Setien: Messi e Griezmann titolari

Le scelte di Quique Setien: Leo Messi e Antoine Griezmann dal primo minuto.

Alle 16 di Sabato 22 Febbraio va in scena Barcellona-Eibar. Per i Blaugrana è la gara che precede la trasferta di Champions League in casa del Napoli e il tecnico dei catalani non si è affidato ad un ampio turnover per il match di campionato.



Quique Setien si è affidato, di fatto, ai titolari, soprattutto in difesa, considerando i vari indisponibili e in avanti ci sono Messi e Griezmann; poco turnover dunque per il tecnico blaugrana.



Di seguito la formazione del Barcellona:

(4-3-1-3): Ter Stegen; Semedo; Piquè; Lenglet; Junior Firpo; Rakitic; Sergio Busquets; Arthur; Vidal; Messi; Griezmann.