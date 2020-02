Verso Napoli-Barcellona, si va verso il tutto esaurito: venduti già oltre 41mila biglietti!

Notizie Napoli, il dato dei biglietti venduti per la gara con il Barcellona

NOTIZIE NAPOLI – Aumenta sempre più l’entusiasmo a Napoli in vista della gara di Champions League contro il Barcellona.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta il dato attuale rispetto ai biglietti venduti per il match di martedì sera. Al momento risultano venduti oltre 41mila tagliandi, sono disponibili pochi biglietti per i settori inferiori e per Tribuna Posillipo e Nisida.

L’obiettivo è quello di superare quota 50mila spettatori, con il San Paolo che, ricordiamo, attualmente ha una capienza di 54mila spettatori.

