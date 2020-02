Koulibaly, fuori sia col Brescia che col Barcellona: spunta la data del possibile rientro

Fuori con Brescia e Barcellona, ecco quando tornerà Koulibaly

In data odierna, il noto quotidiano la Repubblica ha fornito maggiori indicazioni riguardanti lo stop forzato di Kalidou Koulibaly. Ancora problemi per il gigante senegalese, ma spunta la data di un possibile rientro. Ecco quanto evidenziato da SpazioNapoli:

“La sensazione era nell’aria. Rino Gattuso l’ha certificata ieri alla vigilia della trasferta del Rigamonti. Kalidou Koulibaly salterà non solo l’ anticipo di stasera contro il Brescia ma anche la notte delle stelle contro il Barcellona, in programma martedì al San Paolo. Una parata di campioni dove il fuoriclasse della difesa azzurra non avrebbe sfigurato“.

“Il club azzurro ha deciso di aspettare che sia nuovamente al top della forma. Si farà un tentativo per il match di sabato 29 contro il Torino per averlo al top nella semifinale di ritorno in Coppa Italia con l’Inter. Il Napoli non metterà fretta al suo campione“.

