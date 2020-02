46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il giornalista di Sky, Mario Giunta ha commentato i cori dei tifosi del Brescia nella sfida contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I cori di questa sera non sono accettabili. Ci auguriamo che il Brescia possa fare come il Cagliari e mandare via per sempre queste persone”.

