Gattuso in conferenza: “Non posso dire cosa ho detto nell’intervallo. Volevo queste vittorie: non dimentichiamo cosa abbiamo rischiato”

Gennaro Gattuso in conferenza stampa al termine di Brescia-Napoli ha dichiarato:

“Non mi aspettavo tre vittorie su campi difficili, volevo un cambiamento. Nel primo tempo non abbiamo lavorato bene, non ci siamo mossi bene. Nel secondo invece meglio, il rigore ci ha aiutato. Sappiamo soffrire quando dobbiamo.

Quando prepariamo le partite sappiamo di dover soffrire, non posso dire cosa ho detto a fine primo tempo: mi censurano! Mi dà fastidio quando la mia squadra prende goal e vedo i compagni insultarsi. Nella ripresa siamo scesi in campo con piglio diverso.

Si sta bene al sesto posto ma ora non dobbiamo dimenticarci cosa abbiamo rischiato. Cerchiamo tranquillità, cioè i 40 punti. La squadra non riusciva a tirare fuori nulla, abbiamo passato un brutto momento. Nello spogliatoio non c’era una bella aria.

La squadra non si discute: a fine mercato ho ringraziato tutti. Squadra forte ma dobbiamo migliorare nel collettivo”.