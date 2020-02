Dalla Spagna – Il Real monitore Fabian, lo spagnolo resta nel mirino dei blancos

Fabian nel mirino del Real Madrid

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di As, il Real Madrid continua a monitorare Fabian Ruiz. Lo spagnolo pare essere rientrato dalla crisi degli ultimi tempi e dopo il gol all’Inter in coppa si è ripetuto questa sera contro il Brescia.

Lo spagnolo non ha ancora rinnovato con il Napoli e per il momento ambe le parti sono ferme, soprattutto perché in questo momento quello che conta è portare al termine la stagione e farlo nel migliore dei modi. La squadra di Zidane però non molla la presa, i galacticos sono ancora intenzionati a fiondarsi sull’8 azzurro che sembra essere l’obiettivo principale del Real Madrid.