CdS ricorda – Diego Lopez vicino al Napoli nell’estate del 2013: il dettaglio

Il ricordo del Corriere dello Sport dell’interessamento di De Laurentiis per l’allenatore uruguaiano

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nella giornata di oggi, il Corriere dello Sport ha voluto ricordare – in occasione di Brescia-Napoli di questa sera – un retroscena riguardante l’allenatore delle rondinelle. Già, perché l’uruguaiano Diego Lopez, nell’estate 2013, fu molto vicino dal sedersi sulla panchina del Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’estate del 2013, e sembra ieri, quando De Laurentiis lo confessò pubblicamente, prima di decollare, destinazione Londra, per incontrare Rafa Benitez: ‘Abbiamo sentito Benitez, Pellegrini, Villas Boas, Di Matteo, ho chiamato Kloop, Blanc. Poi ho anche pensato a Diego Lopez del Cagliari, anche se non ha il patentino, ma ho lasciato perdere per non far irritare Cellino‘. Sette anni dopo, qualcosa è cambiato: Diego Lopez è di nuovo in Italia, il suo presidente è Cellino, ma stavolta la panchina è quella del Brescia“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI