Crasson convinto: “Il Napoli deve giocare come la Juventus per battere il Barcellona. Giuntoli avrebbe dovuto puntare Nainggolan”

Bertand Crasson esprime alcune parole sul Napoli e su Mertens

Bertrand Crasson, ex calciatore e allenatore di calcio belga, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Mertens merita di raggiungere l’obiettivo del record di gol. È un fuoriclasse e poi non è facile segnare, fare tanti gol e reggere la pressione di Napoli. È molto difficile mantenere una continuità. Mertens sta giocando molto bene”.

VERSO NAPOLI-BARCELLONA

“Mertens può essere l’uomo giusto per abbattere il Barcellona?

Sì, nessuna squadra è invincibile. Anche il Barcellona ha punti deboli. Il Napoli con Mertens, Insigne e altri giocatori veloci e tecnici possono fare male, però battere questo Barcellona non si può senza fisicità. È una squadra che ha tanti fuoriclasse. Come ha fatto la Juventus, che ha battuto il Barcellona con fisicità. Non l’ha fatto respirare”.

TIMOTHY CASTAGNE A NAPOLI?

“Sta giocando molto bene con l’Atalanta, è un giocatore che gioca sulla fascia destra, molto offensivo. Sta giocando in una squadra che sta ottenendo risultati, ed è tutto più facile se la squadra sta facendo bene. È bravo, anche in Nazionale ha giocato bene. Sarebbe una buona decisione acquistarlo. A Napoli c’è la pressione della stampa, dei tifosi. Non è facile ci vuole personalità per andare a Napoli. A me piace tanto”.

NAINGGOLAN AL NAPOLI

“Non ci sono tanti giocatori belga nel campionato italiano. Secondo me, il giocatore che avrebbe dovuto acquistare il Napoli è Radja Nainggolan. A me piace tanto, e dispiace molto che non è stato preso in Nazionale. È il migliore centrocampista che ci sia. Come carattere, qualità e spirito di leader, è un giocatore indispensabile per la squadra”.

Infine il belga aggiunge: “Il Napoli, molto probabilmente, contro le big riuscirà ad ottenere risultati. Bisogna crederci“.

