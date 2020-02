Brescia, Lopez: “Abbiamo giocato molto bene contro una squadra fortissima! Balotelli sta vivendo una situazione nuova”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nel post partita di Brescia-Napoli, Diego Lopez è intervenuto ai microfoni di SkySport. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“Il secondo tempo apre una riflessione o bisogna continuare a giocare così?

Bisogna continuare su questa linea di prestazione perchè oggi era un partita importante contro una fortissima squadra, ha tanta qualità. Noi siamo riusciti a fare molto bene nel primo tempo. Sapevamo che c’erano spazi per noi. Nel secondo tempo è cambiato qualcosa, il rigore cambia la partita e poi loro sono stati bravi a fare il raddoppio.

Gol di Fabian Ruiz.

Ti dico che dal campo gli ultimi 25 metri come difensore bisogna attaccare la palla- Nel primo tempo noi recuperavamo ma la perdevamo subito, la difesa era sempre sotto pressione. Non bisogna lasciare quello spazio a Fabian.

Il Brescia come affronterà questa necessità di ottenere vittorie?

Erano due partite difficili, Juve e Napoli. Noi dobbiamo cercare di fare punti ovunque. Noi dobbiamo giocare con questa prestazione.

Leader Balotelli?

Giocatore importante. Noi dobbiamo cercare di migliorare per farlo venire fuori. Ha qualità,dobbiamo essere bravi a far meglio. È una situazione nuova anche per lui, nelle squadre di grande livello se non c’era lui c’erano altri. Adesso è lui nel Brescia il giocatore a cui fare riferimento. Non è semplice, è la sua prima esperienza in una squadra che lotta per non retrocedere”.