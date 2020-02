Barcellona, Rivaldo distrugge Braithwaite: “Uno sforzo inutile”

23 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’ex leggenda del Barcellona Rivaldo non ci sta. Il brasiliano è molto critico nei confronti della dirigenza blaugrana per l’acquisto, a mercato chiuso, di Braithwaite, attaccante del Leganes da 10 goal in 43 partite di Liga. Le sue parole a Marca:

“Non condivido l’acquisto di Braithwaite per diversi motivi. Non è periodo di mercato e questa operazione danneggia il Leganes, un club che sta lottando per non retrocedere.

E poi il Barcellona avrebbe potuto promuovere un ragazzo della cantera. La squadra stava migliorando, quindi uno sforzo simile è inutile. Braithwaite, con tutto il rispetto, non è quello che serve al Barcellona adesso“.