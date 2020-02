Repubblica – Ospina ha scalato le gerarchie: Meret non è contento della situazione

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il sorpasso sembra ormai decisivo e no, non c’entrano neanche più di tanto i problemi che hanno accompagnato Alex Meret. La scelta è tecnica: Ospina, ora, ha scalato le gerarchie e sembra essersi imposto come primo portiere del Napoli.

La scelta di Gattuso è dettata perlopiù dall’abilità con i piedi del colombiano e dalla maggiore esperienza. Dall’altra parte, invece, c’è un Alex Meret che non è di certo contento della situazione. A riferirlo è l’edizione odierna del quotidiano Repubblica.