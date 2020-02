Gattuso su Koulibaly: “Abbiamo preferito fermarlo per 10 giorni, ha ancora edema. Dobbiamo ascoltare le sue sensazioni”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Durante la sua conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Napoli, Gattuso ha parlato anche di Koulibaly:

“Koulibaly? Bisogna ascoltare le sue sensazioni, ha ancora edema. Inutile che lo mettiamo ogni 4-5 giorni in campo per poi tenerlo altrettanti giorni fermo.

Abbiamo preferito fermarlo per dieci giorni e dopo valutarlo. Sarà una partita simile a quella di Cagliari, è una squadra che tante volte lascia due-tre giocatori in avanti, bisogna stare attenti a palleggiare in maniera buona e non peccare di presunzione”.