Gattuso: “Elmas non me lo invento io lì, parlate con il ragazzo. Portieri? Faccio scelte, non vado a simpatia”

Durante la conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso si è soffermato anche su alcuni singoli. Queste le sue parole su Elmas e la questione portiere:

Elmas esterno? Non me lo invento io là, in nazionale gioca lì. Se parlate con il ragazzo, gli piace più giocare da esterno che da mezzala, anche se può diventare una grande mezzala. Politano deve migliorare nella fase difensiva.

Portiere? Faccio delle scelte, non vado né a simpatia né ad antipatia, mi potete dire che non sono aziendalista, mi piacerebbe esserlo, ma in questo momento voglio giocatori che mi danno affidamento e al posto giusto. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Questo bicchiere non lo vedo proprio.