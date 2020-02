CorrMezz – Brescia-Napoli, Ghoulam può rivedere il campo dopo 4 mesi

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gattuso prepara il turnover in vista di Brescia-Napoli. Venerdì in Lombardia il Napoli dovrà fare in modo di avere la testa sgombra e non pensare al Barcellona. Martedì, al San Paolo, la serata di gala con i blaugrana ruberà la scena.

Ecco perché Gattuso farà rifiatare qualcuno che ha giocato di più. Ed ecco allora che, come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, può candidarsi anche Faouzi Ghoulam per trovare il campo dopo 4 mesi.

Per lui potrebbe aprirsi la possibilità di uno spezzone, più facilmente a gara in corso.