Caro biglietti, l’on. Gallo porta il caso Napoli-Barcellona in Parlamento!

I prezzi dei biglietti per Napoli-Barcellona finiscono in parlamento. Incredibile ma vero. A riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che svela come sia stato l’onorevole Luigi Gallo, Movimento 5 Stelle, a presentare un’interrogazione al ministro dello sport, il napoletano Vincenzo Spadafora.

“Diventa fondamentale pensare a politiche per l’abbassamento dei prezzi” – ha dichiarato l’on. Gallo – “Il ministro potrà sensibilizzare per rendere lo sport accessibile a tutti”. Ovviamente non riguarda solo la gara di martedì prossimo, i cui prezzi non saranno cambiati, ma occasioni future per grandi eventi sportivi.