Brescia-Napoli su SKY o DAZN? Dove vedere il match in TV e streaming

Dove vedere Brescia Napoli, su Sky o Dazn?

BRESCIA NAPOLI SKY O DAZN – Torna in campo domani, venerdì 21 febbraio 2020, il Napoli di mister Gennaro Gattuso. La squadra partenopea gioca in anticipo contro il Brescia nella 25esima giornata di Serie A, in vista del match di Champions League contro il Barcellona.

Per i partenopei sarà importante continuare a vincere per rincorrere le posizioni utili per la prossima qualificazione alle coppa Europee. Gli azzurri sono reduci dalla bella vittoria per 0-1 di Cagliari, firmata Dries Mertens. Il Brescia, invece, arriva dal KO subito a Torino con la Juventus per 2-0.

La squadra di Diego Lopez sta attraversando un grosso momento di difficoltà in campionato, dove attualmente occupa il penultimo posto della classifica con soli 16 punti in graduatoria.

Brescia Napoli Sky o DAZN, dove vedere la partita in TV e streaming

Brescia Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A: trovate il canale al numero 202 della televisione satellitare. Dunque l’appuntamento sarà riservato in esclusiva agli abbonati all’emittente che potranno seguire questa partita del massimo campionato anche in diretta streaming video. Per farlo bisognerà attivare l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

