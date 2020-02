43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Kalidou Koulibaly vuole esserci contro il Barcellona.

Il difensore azzurro non ha recuperato per la gara contro il Brescia in programma domani alle 20:45. Il senegalese ha deciso di svolgere un programma personalizzato in attesa di ritrovare l’elasticità muscolare per esserci martedì 25 febbraio al San Paolo. Se ne riparlerà sabato. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica.