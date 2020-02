SKY – Valencia, Soler si informa con Fabiàn sull’Atalanta. L’azzurro: “Corrono come pazzi!”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il palcoscenico della Champions League è di nuovo calcato. Hanno inaugurato gli ottavi ieri Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-PSG, oggi toccherà all’Atalanta con il Valencia e al Tottenham con il Lipsia.

Sorteggio non troppo ostico per i nerazzurri contro gli spagnoli, con i valenciani che hanno già preso informazioni sulla squadra di Gasp anche individualmente. Come ad esempio Carlos Soler, centrocampista del Valencia.

Lo spagnolo ha chiesto informazioni sull’Atalanta ad un suo connazionale e compagno di nazionale, l’azzurro Fabiàn Ruiz. A rivelare il retroscena è stata Vanessa Leonardi in diretta su Sky Sport. “Corrono come pazzi”, sarebbe stata la risposta del centrocampista azzurro.