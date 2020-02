53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di Meret e Demme: “Meret sta lavorando con i piedi molto, per Gattuso è una cosa importante. Non penso che il Napoli possa vendere uno come lui. Demme? Potrebbe riposare, le ha giocate tutte ed è stato mandato in campo fin da subito”.